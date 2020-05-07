Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в июле 2022 года

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ) в Банска-Бистрице (Словакия) пройдет 24-30 июля 2022 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Такое решение принято Европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК) совместно с оргкомитетом фестиваля.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль должен был пройти с 25 по 31 июля 2021 года. Однако даты состязаний пересекаются с Олимпиадой в Токио, которую намечено провести с 23 июля по 8 августа. В связи с этим старты юных атлетов перенесли на год.

Зимний Европейский юношеский фестиваль в Вуокатти пройдет 6-13 февраля 2021 года.

На предыдущем летнем фестивале в 2019 году в Баку белорусские атлеты завоевали 14 наград (шесть золотых, две серебряные и шесть бронзовых).

Европейский юношеский олимпийский фестиваль - региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Летний и зимний фестивали проводятся раз в два года. Идея создания принадлежит члену МОК Жаку Рогге.-0-