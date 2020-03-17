Европейский квалификационный олимпийский турнир по боксу приостановлен до мая

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет приостановил европейский квалификационный боксерский турнир к Олимпиаде-2020, который стартовал 14 марта в Лондоне. Информация об этом размещена на официальном сайте МОК, сообщает БЕЛТА.

Ранее в связи с опасностью заражения коронавирусом МОК принял решение о проведении олимпийской евроквалификации без зрителей, а в понедельник турнир был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае. Также сообщается, что отложено проведение американского и итогового отборочных турниров боксеров. Вместе с тем, подчеркивается в заявлении, МОК полностью привержен идее успешного проведения Олимпийских игр 2020 в Токио.

На квалификационном турнире в британской столице успешно стартовали белорусские боксеры Галина Бруевич и Михаил Долголевец. Из борьбы выбыли Алла Стародуб и Виталий Бондаренко. Всего в составе сборной Беларуси в Лондоне было 10 боксеров, соревнования должны были завершиться 24 марта. Итоговый квалификационный турнир должен был пройти 13-24 мая в Париже.-0-