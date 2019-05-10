Факел эстафеты "Пламя мира" пронесли по улицам Братиславы и Брно

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факел эстафеты "Пламя мира" пронесли сегодня по улицам словацкой столицы Братиславы и чешского города Брно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции II Европейских игр.

Эту часть эстафеты в Словакии и Чехии можно назвать молодежной.

В числе факелоносцев выступила преподаватель белорусского языка кафедры русистики филологического факультета Университета имени Константина Философа в Нитре Анна Шваба. "Подобные мероприятия - это прекрасная возможность рассказать европейцам о Беларуси, не только в спорте, но и познакомить с нашей историей, культурой и традициями. Для меня предложение стать факелоносцем стало приятной неожиданностью. На своем этапе эстафеты чувствовала радость и ответственность, но это абсолютно положительный груз ответственности", - отметила она.

После церемонии в Братиславе команда "Пламени мира" отправилась в Брно, где Олимпийский комитет Чехии организовал детский спортивный праздник. В центре внимания были два вида спорта - дзюдо и стрельба из лука. В мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Чехии Валерий Курдюков. "Спорт - отдельный вид дипломатии, который надо развивать. С самого начала, когда инициатива была поддержана Олимпийским комитетом Чехии, постарались выбрать не совсем стандартный вариант проведения церемонии и остановились на этой спортивной школе", - отметил он.

Зарубежный этап эстафеты огня II Европейских игр подходит к завершению. Сегодня вечером рабочую группу ждет переезд, а уже завтра состоится торжественная церемония встречи "Пламени мира" в Польше.-0-

Огонь эстафеты "Пламя мира" сплавится на байдарке по Августовскому каналу "Огонь прибудет в регион 18 мая. На площади Ленина состоится масштабный концерт, после которого будет дан старт эстафеты в области", - сказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Брест примет эстафету огня II Европейских игр 12 мая Встреча огня и старт эстафеты в Беларуси запланированы на Церемониальной площади Брестской крепости в 18.00. Чуть позже в этот же день на площади Ленина в областном центре состоится торжественный концерт.