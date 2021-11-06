Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу одержали крупные победы

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу добились крупных побед в матчах 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минская "Столица" разгромила в гостях одного из аутсайдеров турнира "Лиду" с результатом 12:2. В составе победителей хет-трик оформил Ильнур Исламов.

Гомельский ВРЗ на выезде переиграл столичный клуб "Охрана-Динамо" с сухим счетом 7:0. Два гола в этой встрече забил лучший бомбардир нынешнего первенства Евгений Клочко, в активе которого теперь 11 мячей.

Еще один претендент на медали гомельский БЧ с трудом одолел на своей площадке гродненскую команду "УВД-Динамо" - 3:2.

Завтра действующий чемпион страны оршанский "Витэн" сыграет в гостях у "Борисова-900", а в столичном дерби "Дорожник" встретится с "Минском".

Положение в группе лидеров: "Столица" - 18 очков, БЧ - 18, ВРЗ - 17, "Витэн" - 13. Замыкает таблицу брестский клуб "Первый регион", проигравший все семь матчей, в активе "Лиды" три зачетных балла.-0-