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18 мая 2021, 12:48

Федерация биатлона прокомментировала перенос этапа Кубка мира из "Раубичей"

Фото belarusbiathlon
Фото belarusbiathlon

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация биатлона с глубоким сожалением восприняла решение Исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), принятое без каких-либо консультаций с белорусской стороной, о переносе восьмого этапа Кубка мира по биатлону 2022 года из Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". Об этом говорится в заявлении на сайте федерации, сообщает БЕЛТА.

"Для успешного проведения такого престижного турнира белорусская сторона в лице заинтересованных организаций и государственных структур полностью выполнила все требования IBU, которые предъявляются к организаторам таких международных спортивных соревнований. Проведена модернизация спортивного комплекса "Раубичи", которому присвоена наивысшая категория А, дающая право проводить биатлонные соревнования самого высокого уровня. По оценкам спортсменов и специалистов, "Раубичи" являются одной из лучших биатлонных арен в мире, - отмечается в заявлении. - В последние годы Беларусь приняла несколько международных турниров (два чемпионата Европы, чемпионат мира среди юношей и юниоров, этап Кубка IBU, чемпионат мира по летнему биатлону), успешное проведение которых рассматривается IBU как обязательное условие для получения права на проведение этапа Кубка мира по биатлону".

Мировая биатлонная общественность, многочисленные любители отечественного биатлона прекрасно помнят, что в феврале 2020 года Беларусь оперативно откликнулась на просьбу IBU о срочном переносе открытого чемпионата Европы по биатлону из эстонского города Отепя ввиду отсутствия достаточного снежного покрова там, как и в большинстве стран Европы. По оценкам IBU, вышеупомянутые престижные соревнования проведены на высоком организационном и профессиональном уровне, несмотря на сжатые сроки подготовки, сложнейшие климатические факторы и иные трудности.

Подготовлена компетентная команда специалистов и судей, способных организовать проведение любых биатлонных мероприятий.

В федерации также напомнили, что в стране многое сделано для развития детско-юношеского спорта. В 2017-2020 годах построены лыжно-биатлонные комплексы в Гомеле, Барановичах, Чаусах, Городке, модернизированы стадионы и лыжероллерные трассы в Новогрудке, Новополоцке и другие. Реализуется масштабная работа по разработке и внедрению инновационных подходов по подготовке спортивного резерва, не имеющая аналогов на постсоветском пространстве.

"Благодаря ярчайшим победам белорусских биатлонистов значительно вырос авторитет белорусского спорта на международной арене, неуклонно растет число любителей биатлона в республике. Убеждены, что Беларусь провела бы этап Кубка мира в 2022 году на высочайшем уровне, и надеемся, что факт его переноса из "Раубичей" останется единственным подобным случаем в истории, а многочисленные белорусские болельщики, которые, без сомнения, заполнят любое количество зрительских мест на домашнем стадионе и с нетерпением ожидавшие отмененный этап, еще получат возможность прикоснуться к мировому биатлону в любимой Беларуси", - резюмируется в заявлении федерации биатлона. -0-

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