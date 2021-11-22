ФИФА обнародовала список кандидатов на звание лучшего игрока года

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола обнародовала короткий список финалистов премии на звание лучшего игрока года по версии ФИФА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
На приз претендуют француз Карим Бензема ("Реал", Испания), бельгиец Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), португалец Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия, и "Манчестер Юнайтед", Англия). В этот список также вошли норвежец Эрлинг Холанд ("Боруссия", Германия, Дортмунд), итальянец Жоржиньо и француз Н'Голо Канте (оба - "Челси", Англия), поляк Роберт Левандовски ("Бавария", Германия), француз Килиан Мбаппе и бразилец Неймар (оба "Пари Сен-Жермен"), аргентинец Лионель Месси ("Барселона", Испания, и "Пари Сен-Жермен", Франция) и египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия).
Голосование продлится до 10 декабря. Церемония награждения состоится в следующем году, 17 января, и пройдет онлайн.-0-