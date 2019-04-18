Фигурист Алексей Ягудин стал звездным послом II Европейских игр

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Алексей Ягудин пополнил команду звездных послов II Европейских игр 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции.
Сертификат был вручен сегодня в конференц-зале Национального олимпийского стадиона "Динамо". Также именитый спортсмен назначен послом ЮНЭЙДС для II Европейских игр.
В мероприятии приняли участие постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Виней Салдана.
Информационный проект "Звездные послы II Европейских игр 2019 года" реализуется с целью продвижения и формирования положительного имиджа предстоящего мультиспортивного форума в Беларуси и за ее пределами, привлечения общественного внимания к его идеям, стимулирования интереса жителей страны и мировой общественности к этому событию, а также для популяризации включенных в программу Игр видов спорта.
В числе звездных послов выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры Беларуси и зарубежных стран. Первым обладателем высокого титула стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева. В команде звездных послов известные цирковые дрессировщики, народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные; олимпийский чемпион 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович; легкоатлетка, чемпионка Европы 2018 года в беге на марафонской дистанции Ольга Мазуренок; трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь; блогер и телеведущая Анна Бонд; белорусский пианист и дирижер Ростислав Кример.
Еще один сертификат был вручен представителю Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь доктору Рашеду Мустафе Сарвару, который выступает в этой роли от имени международной организации. Почетное звание звездного посла Игр также присвоено украинской певице Ани Лорак, олимпийскому чемпиону по фехтованию Александру Романькову и победительнице национального конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018", обладательнице титула "Мисс мира Европа" Марии Василевич, эстрадному исполнителю, композитору Руслану Алехно.-0-
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