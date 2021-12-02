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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменен, такая информация размещена на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает БЕЛТА.
Сообщается, что решение об отмене финала Гран-при приняли вследствие угрозы распространения нового штамма коронавирусной инфекции.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев с 30 ноября.
Напомним, что в минувшем сезоне из-за пандемии коронавируса также отменили финал Гран-при в Пекине.-0-