Финал любительского турнира по хоккею дает заряд бодрости и позитива - болельщик

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщикам, пришедшим поддержать команды, выступающие в финальной серии XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, праздничная атмосфера трибун "Олимпик-Арены" даёт заряд бодрости и позитива. Такое мнение высказал в перерыве встречи между командой Президента и дружиной Брестской области один из любителей ледовых баталий Эрнест Веремеев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Очень нравится быть частью хоккейного праздника. Обе команды демонстрируют зрелищную игру. На трибунах отличная атмосфера. Для меня это возможность получить заряд бодрости и позитива, а также посмотреть красивый хоккей", - отметил Эрнест Веремеев.

Для зрителей, пришедших поддержать участников второго матча решающей стадии XIV Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба организаторы подготовили развлекательную программу с участием Алены Ланской, группы "Галасы ЗМеста", Виктории Алешко и других звезд отечественной эстрады.

В перерывах встречи болельщики участвовали в разнообразных конкурсах. Победители получили ценные призы и подарки, среди которых и хоккейное джерси с автографом Президента.

Организаторы XIV Республиканских соревнований по хоккею среди любителей - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.-0-

Алена Ланская

Группа "Галасы ЗМеста"