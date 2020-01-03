Финал республиканских соревнований по хоккею "Золотая шайба" стартует в Минске

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков 2003-2005 годов рождения "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе "А" стартует сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отборочном турнире дивизиона "А" данной возрастной группы приняли участие 118 команд, 1615 хоккеистов. В этот раз больше всего дружин соревновалось в столице страны: 38 коллективов вышли на лед районных отборочных турниров. На региональном уровне за место в республиканском финале боролась 31 команда. В итоге каждая область страны делегировала победителя, а город Минск - победителя и финалиста.

По традиции решающие поединки финального этапа "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе пройдут параллельно с матчами Рождественского турнира по хоккею на малой площадке "Чижовка-Арены". Представители команд - участниц Рождественского турнира 6 января проведут мастер-класс для финалистов "Золотой шайбы".

Финальные матчи соревнований 7 января будут транслироваться на YouTube-канале и сайте Президентского спортивного клуба.-0-