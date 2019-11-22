Финальные матчи республиканского командного турнира "Золотая ракетка" стартовали в Минске

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальные матчи республиканского командного турнира по теннису "Золотая ракетка" стартовали в столичном РЦОП по теннису, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Соревнования проходят среди юных теннисистов в возрастной категории до 12 лет. В споре за награды участвуют команды "Смена" (Минск), СОЦ "Теннис в Солнечном" (Раков), Гродненская ДЮСШ тенниса (Гродно), СДЮШОР №8 (Витебск). Завершатся старты 24 ноября.

Турнир "Золотая ракетка" проводится с целью пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья детей и подростков, приобщения их к здоровому образу жизни, выявления сильнейших команд по теннису в регионах страны, перспективных молодых теннисистов, повышения мастерства юных спортсменов, получения ими опыта выступления в командных соревнованиях, массового развития и популяризации тенниса в регионах страны.

Организаторами состязаний выступили Белорусская теннисная федерация и Президентский спортивный клуб.-0-