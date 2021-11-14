Финская лыжница Пярмякоски выиграла гонку на 10 км на домашнем турнире

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой финской лыжницы Кристы Пярмякоски завершилась гонка на 10 км свободным стилем на турнире категории FIS в Муонио (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат победительницы - 24 мин. 46,6 сек. Второе место заняла россиянка Наталья Непряева, уступившая финской спортсменке 0,9 сек. Бронза у немки Виктории Карл (отставание - 1,2 сек.). Участвовавшая в данной гонке белорусская спортсменка Анна Королева завершила ее на 28-й позиции в итоговом протоколе. Она уступила Кристе Пярмякоски 1 мин. 40,9 сек.
Что касается остальных выступлений белорусских лыжниц в Муонио, то в спринте на 1,4 км лучшая из них Анастасия Кириллова заняла девятое место в итоговом протоколе. Валерия Давыденко стала 21-й, а Анна Королева 24-й. Индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км Анастасия Кириллова завершила на 23-м месте, а Валерия Давыденко на 30-й позиции.-0-