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14 ноября 2021, 14:37

Финская лыжница Пярмякоски выиграла гонку на 10 км на домашнем турнире

Фото AFP
Фото AFP

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой финской лыжницы Кристы Пярмякоски завершилась гонка на 10 км свободным стилем на турнире категории FIS в Муонио (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат победительницы - 24 мин. 46,6 сек. Второе место заняла россиянка Наталья Непряева, уступившая финской спортсменке 0,9 сек. Бронза у немки Виктории Карл (отставание - 1,2 сек.). Участвовавшая в данной гонке белорусская спортсменка Анна Королева завершила ее на 28-й позиции в итоговом протоколе. Она уступила Кристе Пярмякоски 1 мин. 40,9 сек.

Что касается остальных выступлений белорусских лыжниц в Муонио, то в спринте на 1,4 км лучшая из них Анастасия Кириллова заняла девятое место в итоговом протоколе. Валерия Давыденко стала 21-й, а Анна Королева 24-й. Индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км Анастасия Кириллова завершила на 23-м месте, а Валерия Давыденко на 30-й позиции.-0-

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