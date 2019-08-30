Финский форвард Тему Пулккинен вернулся в минское "Динамо"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финский форвард Тему Пулккинен вернулся в состав хоккеистов минского "Динамо". Контракт рассчитан на сезон 2019/2020, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

В прошлом сезоне финн выступал за минчан, став лучшим бомбардиром динамовской дружины: в 50 проведенных матчах он набрал 29 очков (15 шайб и 14 результативных передач). В это межсезонье Тему Пулккинен был на просмотре в швейцарской "Лозанне", но контракт не заключил.

Свой первый поединок нового сезона Континентальной хоккейной лиги динамовцы проведут в понедельник, 2 сентября, на льду "Минск-Арены" против нижнекамского "Нефтехимика".-0-