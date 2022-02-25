"Формула-1" отменила Гран-при России в 2022 году

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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Формула-1" выступила с официальным заявлением, в котором сообщила об отмене Гран-при России в 2022 году, сообщает официальный сайт организации.
"В четверг команды и Международная автомобильная федерация обсудили позицию нашего спорта и вместе с акционерами пришли к заключению, что в текущих обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно", - говорится в обращении "Формулы-1".
Гран-при России должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года на трассе "Сочи Автодром".-0-