ФОТОФАКТ: Баскетболистки БГПУ выиграли студенческую лигу по баскетболу

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 8-9 декабря в спорткомплексе РГУОР четыре команды, представляющие высшие учебные заведения Беларуси, разыграли награды главного баскетбольного турнира страны среди студенток. В финале баскетболистки Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка одержали победу над соперницами из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы со счетом 71:70.

Организаторы соревнований Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация баскетбола, Белорусская ассоциация студенческого спорта и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-

Фото Андрея Покумейко