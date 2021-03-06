ФОТОФАКТ: Более 150 юных фехтовальщиков поспорили за награды соревнований "Клинки Полесья"

6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытые республиканские соревнования "Клинки Полесья" и открытое первенство Гомельской области по фехтованию прошли в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по прикладным видам спорта. В течение двух дней состязались на рапирах юноши и девушки 2006 года рождения и моложе. Всего за награды поспорили более 150 участников. Они представляют Брестскую, Гродненскую, Гомельскую, Могилевскую, Минскую области и Минск.

Организаторами выступают управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, Гомельский областной центр олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Турнир "Клинки Полесья" проводится в Гомеле в 13-й раз.

Фото Сергея Холодилина