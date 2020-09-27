ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по летнему биатлону завершился в "Раубичах"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Раубичах" завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону. Победителем среди мужчин на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами стал Антон Смольский. Он допустил всего один промах на последней стойке и финишировал с результатом 35.42,6 минуты. Второе место занял Сергей Бочарников, допустивший четыре промаха и отставший от лидера на 1.07,5 минуты, а бронзу завоевал Максим Воробей, не закрывший три мишени и проигравший Смольскому 1.26,3 минуты.

У женщин победу одержала Елена Кручинкина. Биатлонистка допустила два промаха на четырех огневых рубежах и на последнем круге опередила Динару Алимбекову, которая, не закрыв шесть мишеней, финишировала второй с отставанием от лидера в 8,8 секунды. Бронзовым призером гонки преследования стала Анна Сола - она допустила семь промахов и проиграла лидеру 56,1 секунды.-0-

Фото Дениса Костюченко