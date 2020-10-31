ФОТОФАКТ: В Гомеле проходят XII Международные соревнования по каратэ "Gomel open cup - 2020"

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле проходят XII Международные соревнования по каратэ "Gomel open cup - 2020". Индивидуальные состязания проходят среди детей, юношей и девушек, мужчин и женщин в номинациях "ката" и "кумите". На соревнования собрались представители всех областей страны общей численностью 596 участников. Соревнования проходят при организации и поддержке отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома и общественного объединения "Белорусская Федерация каратэ".-0-

Фото Сергея Холодилина