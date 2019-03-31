ФОТОФАКТ: В Минске прошли открытое первенство и чемпионат страны по чирлидингу

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытое первенство и чемпионат Беларуси по чирлидингу - этап Евролиги ECL 2019 в этом году собрал более 2 тыc. спортсменов не только из нашей страны, но и из России и Украины.
30 марта любители этого зрелищного командного вида спорта получили возможность пообщаться с самыми топовыми участниками спортивных соревнований – победителями и призерами чемпионата Европы и мира, призерами чемпионата мира FISU среди студентов.
Сегодня состоялись спортивные состязания.
Чирлидинг - сложно-координационный командный вид спорта, состоящий из гимнастических, акробатических и танцевальных элементов, а также пирамид, стантов и выбросов.
В 2017 году чирлидинг был признан Национальным Олимпийским комитетом и был включен в реестр видов спорта Республики Беларусь.
Фото Максима Гучека
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