ФОТОФАКТ: В Минске прошли открытое первенство и чемпионат страны по чирлидингу

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытое первенство и чемпионат Беларуси по чирлидингу - этап Евролиги ECL 2019 в этом году собрал более 2 тыc. спортсменов не только из нашей страны, но и из России и Украины.

30 марта любители этого зрелищного командного вида спорта получили возможность пообщаться с самыми топовыми участниками спортивных соревнований – победителями и призерами чемпионата Европы и мира, призерами чемпионата мира FISU среди студентов.

Сегодня состоялись спортивные состязания.

Чирлидинг - сложно-координационный командный вид спорта, состоящий из гимнастических, акробатических и танцевальных элементов, а также пирамид, стантов и выбросов.

В 2017 году чирлидинг был признан Национальным Олимпийским комитетом и был включен в реестр видов спорта Республики Беларусь.

Фото Максима Гучека