ФОТОФАКТ: В "Раубичах" прошли официальные тренировки биатлонистов накануне старта чемпионата Европы

Обновлено в 16:30

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник 25 февраля в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" прошли официальные тренировки у мужчин и женщин. Опробовать трассы и стрельбище вышло более 30 команд, в том числе и белорусская сборная, накануне вернувшаяся из итальянского Антхольца, где завершился чемпионат мира.

Фото Дениса Костюченко

Расписание гонок

26 февраля, среда

Квалификация суперспринта, мужчины

13.00

Квалификация суперспринта, женщины

15.00

Финал суперспринта, мужчины

17.30

Финал суперспринта, женщины

18.00

27 февраля, четверг

Сингл-микст

14.00

Смешанная эстафета

17.00

29 февраля, суббота

Спринт, мужчины

12.30

Спринт, женщины

15.30

1 марта, воскресенье

Гонка преследования, мужчины

12.30

Гонка преследования, женщины

14.30-0-