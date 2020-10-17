ФОТОФАКТ: XII Межгосударственный юношеский турнир по вольной и греко-римской борьбе памяти Владимира Карвата

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В легкоатлетическом манеже города Бреста проходит XII Межгосударственный юношеский турнир по вольной и греко-римской борьбе памяти первого Героя Беларуси Владимира Карвата. Участие в соревнованиях принимают более 100 юношей и девушек 2004 — 2008 г. р. из Республики Беларусь и Украины. Соревнования проводятся в целях популяризации вольной и греко-римской борьбы среди детей и подростков, повышения спортивного мастерства и укрепления международных связей. Организаторами турнира выступают Брестское областное объединение профсоюзов, управление спорта и туризма Брестского облисполкома, отдел спорта и туризма Брестского горисполкома, учреждение "Брестский областной спортклуб ФПБ", Учреждение "Брестская СДЮШОР профсоюзов по видам борьбы".-0-

Фото Вадима Якубёнка