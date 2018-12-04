ФОТОРЕПОРТАЖ: БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги

В очередном туре SEHA-лиги БГК имени Мешкова принимал на своей площадке боснийский "Извиджач" и учинил гостям форменный разгром - 40:22 (21:11). После этой игры положение в регулярном чемпионате SEHA-лиги таково: Загреб – 21 очко (9 матчей), Нексе – 21 (9), Вардар – 21 (9), Татран – 18 (9), Стяуа – 15 (9), БГК имени Мешкова – 12 (9), Войводина – 9 (8), Железничар – 9 (9), Металург – 4 (8), Извиджач – 1 (9).
Фото Вадима Якубёнка
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4231 BYN
|2.42 BYN
|2.426 BYN
|USD
|2.128 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2039 BYN
|3.197 BYN
|3.21 BYN