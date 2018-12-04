ФОТОРЕПОРТАЖ: БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги

В очередном туре SEHA-лиги БГК имени Мешкова принимал на своей площадке боснийский "Извиджач" и учинил гостям форменный разгром - 40:22 (21:11). После этой игры положение в регулярном чемпионате SEHA-лиги таково: Загреб – 21 очко (9 матчей), Нексе – 21 (9), Вардар – 21 (9), Татран – 18 (9), Стяуа – 15 (9), БГК имени Мешкова – 12 (9), Войводина – 9 (8), Железничар – 9 (9), Металург – 4 (8), Извиджач – 1 (9).

Фото Вадима Якубёнка