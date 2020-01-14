ФОТОРЕПОРТАЖ: Биатлонисты провели официальную тренировку в Рупольдинге накануне старта 5 этапа Кубка мира

Во время тренировки

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/20 стартует 15 января в немецком Рупольдинге женской спринтерской гонкой на 7,5 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне в Рупольдинге прошла официальная тренировка. Спортсмены опробовали трассу и стрельбище. Натурального снега в Рупольдинге из-за теплой погоды сейчас нет, но организаторы использовали запасы прошлогоднего снега и сумели сделать качественную "подушку", которая должна выдержать все капризы природы.

Напомним, тренеры сборной Беларуси включили в состав на 5-й этап КМ следующих биатлонистов: Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.-0-

Десять белорусских биатлонистов выступят на пятом этапе КМ в немецком Рупольдинге Тренеры сборной Беларуси включили в состав следующих спортсменов: Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

Фото Дениса Костюченко

Баварские Альпы

Рупольдинг с высоты 1700 метров

Биатлонный центр "Химгау-Арена"

Мартен Фуркад (Франция)

Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Максим Воробей (Беларусь)

Сергей Бочарников (Беларусь)

Тренер мужской команды Беларуси Андрей Падин

Роман Елетнов (Беларусь)

Никита Лобастов (Беларусь)

Антон Смольский (Беларусь)

Старший тренер мужской команды Беларуси Олег Рыженков