ФОТОРЕПОРТАЖ: Биатлонисты провели официальную тренировку в Рупольдинге накануне старта 5 этапа Кубка мира

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2019/20 стартует 15 января в немецком Рупольдинге женской спринтерской гонкой на 7,5 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Накануне в Рупольдинге прошла официальная тренировка. Спортсмены опробовали трассу и стрельбище. Натурального снега в Рупольдинге из-за теплой погоды сейчас нет, но организаторы использовали запасы прошлогоднего снега и сумели сделать качественную "подушку", которая должна выдержать все капризы природы.
Напомним, тренеры сборной Беларуси включили в состав на 5-й этап КМ следующих биатлонистов: Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.-0-
Фото Дениса Костюченко