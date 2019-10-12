ФОТОРЕПОРТАЖ: Кубок Беларуси по картингу прошел на "Боровой"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12-13 октября на картодроме "Боровая" прошел Кубок Беларуси и Кубок ДОСААФ по картингу. Соревнования прошли в разных классах, таких как "Малыш", "Rotax Max Micro", "Rotax Max Mini", "Rotax Max Junior", "Формула", "Формула-250", "KZ-Junior", "RotaxMax", "Формула-500", "KZ-2". Участники прошли несколько этапов соревнований: полуфиналы, потом утешительный заезд и яркий финал. Победителей в каждой номинации торжественно поздравляли дипломами, медалями, кубками и ценными подарками.-0-

Фото Дениса Костюченко