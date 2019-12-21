Француз Люка Шанава выиграл спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в Планице, белорус Александр Воронов - 34-й

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский лыжник Люка Шанава одержал победу в мужском спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в словенской Планице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Французский спортсмен, выигравший квалификационные заезды, подтвердил свою силу, финишировав в финальной гонке со временем 2 мин. 14,41 сек. Серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино, отставший от француза на 0,40 сек. Замкнул тройку сильнейших Эрик Валнес из Норвегии, уступивший победителю 0,83 сек.

Белорус Александр Воронов не прошел в 1/4 финала и завершил состязания в спринте на 34-м месте итогового протокола. Еще один представитель Беларуси Михаил Семенов занял 70-е место. Всего медали в мужском спринте оспаривали 76 лыжников.-0-