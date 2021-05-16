Француз Валентин Прад выиграл в финале КМ по современному пятиборью

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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский пятиборец Валентин Прад выиграл соревнования в финале Кубка мира, который проходит в Секешфехерваре (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам пяти видов победитель набрал 1479 очков. Второе место занял британец Томас Тулис - 1475 очков. Замкнул тройку призеров китаец Луо Шуай - 1471 балл. Выступали в данном виде программы и двое белорусских спортсменов. В итоге Илья Полозков занял 20-е место - 1417 пунктов. У Ярослава Радюка - 33-е место в итоговом протоколе (1372 очка).
В финал Кубка мира по современному пятиборью в личных соревнованиях отобрались лучшие спортсмены по итогам сезона (по 36 женщин и мужчин).-0-