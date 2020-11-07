Французский велогонщик Давид Годю выиграл 17-й этап "Вуэльты Испании-2020"

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Французский велогонщик Давид Годю из команды Groupama - FDJ выиграл 17-й этап "Вуэльты Испании-2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Расстояние в 178,2 км из Секероса в Ла-Коватилью спортсмен проехал за 4 ч. 54 мин. 32 сек. Швейцарец Джино Медер, занявший второе место, уступил французу 28 сек. Замкнувший тройку призеров испанец Йон Исагирре из Astana Pro Team приехал к финишу через 1 мин. 05 сек. после победителя. Белорус Александр Рябушенко из UAE Team Emirates занял 125-е место с отставанием от Давида Годю на 39 мин. 22 сек.

В генеральной классификации лидирует Примож Роглич из Словении, выступающий за команду Jumbo-Visma – 69 часов. 17 мин. 59 сек. Эквадорец Ричард Карапас из INEOS отстает от балканского спортсмена на 24 сек. Третье место занимает британец Хью Карти из EF, которого от первого места отделяют 47 сек. Александр Рябушенко находится на 91 месте и уступает Приможу Рогличу 3 ч. 25 мин. 15 сек.