Французы одержали вторую победу на чемпионате Европы по гандболу

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Франции одержали вторую победу подряд на чемпионате Европы, который проходит в Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура предварительной группы С французы разгромили команду Украины с разницей в 13 мячей - 36:23. На старте континентального первенства сборная Франции была сильнее хорватов (27:22), а украинские гандболисты проиграли сербам (23:31). Позже состоится встреча сборных Сербии и Хорватии.

В квартете А команда Черногории переиграла соперников из Северной Македонии со счетом 28:24. Во втором матче датчане сыграют со словенцами.

В группе Е гандболисты Чехии оказались сильнее команды Боснии и Герцеговины - 27:19. Позже действующие чемпионы Старого Света испанцы будут соперничать со шведами.

В квартете F второе поражение кпяду потерпели литовцы, уступившие сборной Словакии с результатом 26:31. Во втором поединке гандболисты Норвегии сыграют с россиянами. На старте турнира российские гандболисты обыграли литовскую команду (29:27), а норвежцы взяли верх над словаками (35:25).

Белорусские гандболисты свой второй матч в предварительной группе D проведут завтра против команды Польши. Австрийцы встретятся с немецкой сборной. Также в воскресенье в квартете В команда Венгрии сыграет с португальцами, а исландцы будут соперничать с нидерландскими гандболистами.-0-