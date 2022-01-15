Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 15 января 2022
Минск Малооблачно -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:46 Французы одержали вторую победу на чемпионате Европы по гандболу Спорт
21:30 Военнослужащий о миссии в Казахстане: отработанное на учениях, выполняли в реальной ситуации Общество
20:40 Мать миротворца: рады, что сын дома, на ужин ему приготовили любимое оливье Общество
20:21 "Шахтер" и "Динамо-Молодечно" одержали победы в матчах чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
19:46 Витебские десантники вернулись в бригаду после выполнения миротворческой миссии Общество
19:29 "Кошмарить бизнес не надо ни в коем случае". Глава МАРТ о нюансах борьбы с необоснованным посредничеством Экономика
19:22 Зась: весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен с территории Казахстана Общество
19:21 Зась: обстановка в зоне ответственности ОДКБ диктует необходимость повышать эффективность организации Общество
19:20 Новый глава МАРТ рассказал о предложениях переформатировать министерство и расширить его штат Экономика
19:20 Зась: ввод миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые "горячие головы" Общество
19:16 Зась: миротворцы ОДКБ ехали в Казахстан не воевать, а устанавливать мир и стабильность Общество
19:14 Зась: оперативность реагирования миротворческих сил ОДКБ в Казахстане дала результат Общество
19:10 Зась: в Казахстане действовали организованные вооруженные группы, преследовшие террористические цели Общество
19:05 Зась: ситуация в Казахстане выправляется, перелом уже наступил Общество
18:32 Полинезийского короля эвакуировали из дворца из-за вулкана и цунами В мире
17:56 В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса В мире
17:51 Спасатели потушили пожар в Белорусском театре кукол Происшествия
17:48 В Минске на ул.Кижеватова при столкновении двух автомобилей пострадала пассажир Происшествия
17:47 Украинский тренер Андрей Шевченко покинул итальянский клуб "Дженоа" Спорт
17:43 Белорусские биатлонисты заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира Спорт
17:39 Около 800 атлетов выступили в турнире по спортивно-боевым единоборствам памяти митрополита Филарета Спорт
17:30 Сэйв Ивана Мацкевича занял 3-е место во второй день гандбольного чемпионата Европы Спорт
17:23 Пассажиры аэропорта Киев эвакуированы из-за сообщения о минировании В мире
17:21 Повар школьной столовой в Борисове задержана за хищение продуктов Происшествия
17:09 Более 1,22 млрд жителей Китая прошли полную вакцинацию от коронавируса В мире
16:47 Сенатор: народ бессмертен, когда объединен одной целью, верой и памятью Общество
16:27 МЧС экстренно реагирует на нештатные ситуации, вызванные сильным ветром Общество
16:11 Гродненский "Неман" вышел в плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси Спорт
15:46 Пять человек погибли при пожаре в Ростовской области В мире
15:34 Закон трех "Н": почему в сельский коллектив "Капелька" мечтают попасть даже дети из райцентра Культура
Все новости
Все новости
Спорт
15 января 2022, 21:46

Французы одержали вторую победу на чемпионате Европы по гандболу

Фото Getty Images
Фото Getty Images

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Франции одержали вторую победу подряд на чемпионате Европы, который проходит в Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура предварительной группы С французы разгромили команду Украины с разницей в 13 мячей - 36:23. На старте континентального первенства сборная Франции была сильнее хорватов (27:22), а украинские гандболисты проиграли сербам (23:31). Позже состоится встреча сборных Сербии и Хорватии.

В квартете А команда Черногории переиграла соперников из Северной Македонии со счетом 28:24. Во втором матче датчане сыграют со словенцами.

В группе Е гандболисты Чехии оказались сильнее команды Боснии и Герцеговины - 27:19. Позже действующие чемпионы Старого Света испанцы будут соперничать со шведами. 

В квартете F второе поражение кпяду потерпели литовцы, уступившие сборной Словакии с результатом 26:31. Во втором поединке гандболисты Норвегии сыграют с россиянами. На старте турнира российские гандболисты обыграли литовскую команду (29:27), а норвежцы взяли верх над словаками (35:25).

Белорусские гандболисты свой второй матч в предварительной группе D проведут завтра против команды Польши. Австрийцы встретятся с немецкой сборной. Также в воскресенье в квартете В команда Венгрии сыграет с португальцами, а исландцы будут соперничать с нидерландскими гандболистами.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
гандбол чемпионат Европы
Новости рубрики Спорт
Фото из архива "Шахтер" и "Динамо-Молодечно" одержали победы в матчах чемпионата Беларуси по хоккею
Андрей Шевченко. Фото AFP Украинский тренер Андрей Шевченко покинул итальянский клуб "Дженоа"
Фото из архива Белорусские биатлонисты заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира
Около 800 атлетов выступили в турнире по спортивно-боевым единоборствам памяти митрополита Филарета
Фото Getty Images Сэйв Ивана Мацкевича занял 3-е место во второй день гандбольного чемпионата Европы
Фото hockey.by Гродненский "Неман" вышел в плей-офф хоккейного чемпионата Беларуси
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, общие для постсоветского пространства
Хренин: белорусские миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане
Из-за урагана в Беларуси пострадали 458 населенных пунктов
Зась: ситуация в Казахстане выправляется, перелом уже наступил
Топ-новости
Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ в Казахстане
Лукашенко: белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане
"Это реально было сложно моментами, но все получилось". Командир миротворческой роты об операции в Казахстане
Витебские десантники вернулись в бригаду после выполнения миротворческой миссии
Рунец: фундамент любой нации - сохранение исторической памяти
Белорусские биатлонисты заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира
На строительстве моста на Немиге начали бурить скважины под фундамент
МЧС экстренно реагирует на нештатные ситуации, вызванные сильным ветром
Около 800 атлетов выступили в турнире по спортивно-боевым единоборствам памяти митрополита Филарета
Сенатор: народ бессмертен, когда объединен одной целью, верой и памятью
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1293 пациента с COVID-19, выписаны 1333
Путин назначил Бориса Грызлова новым послом России в Беларуси
Политолог: ОДКБ не позволит американцам сменить власть в своих странах насильственным путем
Металлурги подключились к обсуждению проекта Конституции
Гвоздь, стамеска, дубовая доска и только светлые мысли: РЕПОРТАЖ о создании новогрудской выбиванки
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.