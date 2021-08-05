Французы вышли в финал мужского гандбольного турнира ОИ

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Франции вышли в финал олимпийского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинале французы встретили серьезное сопротивление со стороны египтян, но все же в концовке оказались сильнее и выиграли с результатом 27:23. Соперник французской команды определится после второго сегодняшнего полуфинального матча, в котором действующие олимпийские чемпионы гандболисты Дании встретятся с испанской сборной. Победители полуфинальных встреч 7 августа сыграют в поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзовые награды Олимпиады. В финале Игр-2016 в Рио-де-Жанейро датчане обыграли французов с результатом 28:26. В матче за бронзу сборная Германии выиграла у поляков - 31:25.

Завтра станут известны соискатели олимпийских наград у женщин. В первом поединке за выход в финал шведская команда будет соперничать с гандболистками Франции. Во втором полуфинале нынешние олимпийские чемпионки россиянки сыграют с бронзовыми призерами ОИ-2016 гандболистками Норвегии. Их встреча станет повторением полуфинала прошлых Игр, тогда российская сборная вырвала победу у скандинавок в дополнительное время - 38:37. Медальные встречи состоятся 8 августа.-0-