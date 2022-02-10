Фристайлист Максим Густик: в командном турнире выступили плохо

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Максим Густик недоволен выступлением в олимпийском командном турнире. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Выступил не так, как хотелось, можно сказать, что плохо выступил. Допустил ошибки, что и повлияло на итоговую оценку. Соперники были очень сильны, но если бы у нас все сложилось хорошо, то смогли бы побороться за олимпийские медали", - сказал расстроенный спортсмен.

Сегодня белорусские лыжные акробаты Анна Гуськова, Станислав Гладченко и Максим Густик не смогли пробиться в главный финал, заняв шестое итоговое место среди шести команд. Чемпионами стали спортсмены США, серебро у китайцев, бронза у канадской команды.

Впереди у белорусских фристайлистов еще выступления в одиночных соревнованиях.-0-