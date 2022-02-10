Фристайлист Станислав Гладченко: мужская часть команды не совладала с эмоциями

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Станислав Гладченко оценил свое выступление в олимпийском командном турнире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"В ходе подготовки к Олимпийским играм была проделана очень большая работа, мы выполняли тройные сальто с четырьмя пируэтами в двух вариантах. Однако сегодня мужская часть команды не совладала с эмоциями. В частности, у меня не получилось приземление, надо было немного изменить прыжок, зайти на пируэт пораньше", - прокомментировал результат Гладченко.

Золото командного турнира на Играх в Пекине завоевали лыжные акробаты из США, серебро - у фристайлистов из Китая, бронза досталась канадцам. Сборная Беларуси в составе Анны Гуськовой, Станислава Гладченко и Максима Густика заняла шестое место.-0-