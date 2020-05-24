Футболистки "Динамо-БГУФК" победили "Минск" и вышли в лидеры чемпионата Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном поединке четвертого тура женского чемпионата Беларуси футболистки столичного "Динамо-БГУФК" одолели в гостях "Минск" - 2:1 и возглавили турнирную таблицу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дебютантки первенства динамовские спортсменки, которых тренирует экс-наставник "Минска" Юрий Малеев, дали настоящий бой семикратным чемпионкам страны, сумев добыть свою четвертую кряду викторию. В первом тайме динамовки вышли вперед благодаря удару Карины Ольховик, после перерыва лидер атак хозяек Эмуедж Огбайагбевха сравняла счет, а вскоре ее подруга по команде Любовь Шматко срезала мяч в свои ворота. "Минск" потерпел первое поражение в чемпионате страны с 24 августа 2018 года.

Новоиспеченного лидера может догнать гродненский "Неман", который сегодня в заключительном матче этого тура сыграет в Могилеве с местным "Днепром", в активе которого лишь 1 зачетный балл.

Результаты остальных встреч 4-го тура: "Зорка-БДУ" (Минск) - Беларусь (U-19) - 3:0, БОЦОР (Брест) - "Бобруйчанка" (Бобруйск) - 0:2.

Положение команд: "Динамо-БГУФК" - 12 очков (4 матча), "Минск" - 9 (4), "Неман" - 9 (3), "Зорка-БДУ" - 6 (4), "Бобруйчанка" - 4 (4), Беларусь (U-19) - 3 (4), "Днепр" - 1 (3), БОЦОР - 0 (4).-0-