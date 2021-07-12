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12 июля 2021, 14:55

Футболистки "Динамо-БГУФК" победили "Минск" в женском чемпионате Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" продолжили победную серию в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою 15-ю подряд викторию лидеры турнира одержали в гостях у главного конкурента в борьбе за золото "Минска" со счетом 3:2. В начале первого тайма голевой дубль оформила один из лидеров динамовских атак Анастасия Линник. После перерыва Армиса Куч и Наталья Асмыкович восстановили равновесие, а на 4-й компенсированной минуте второй половины встречи победу действующим чемпионкам принесла Анна Пилипенко. Теперь "Динамо-БГУФК" опережает "Минск" на 6 очков.

Идущий третьим гродненский "Неман" переиграл на своем поле могилевский "Днепр" с результатом 3:1. Два мяча в ворота могилевчанок забила Екатерина Дудко, которая с 22 голами возглавила список лучших бомбардиров. Столичная "Зорка-БДУ" разгромила юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 6:0. Футболистки "Бобруйчанки" с результатом 5:0 победили на выезде одного из аутсайдеров первенства команду Гомельской области. "Витебск" на своем поле не оставил шансов на успех еще одному неудачнику - брестскому "Динамо" - 11:0.

Положение команд после 15 туров: "Динамо-БГУФК" - 46 очков, "Минск" - 39, "Неман" - 34, "Днепр" - 30, "Зорка-БДУ" - 28, "Бобруйчанка" - 19, "Витебск" - 13, Беларусь (U-19) - 11, "Гомельская область - 3, "Динамо" (Брест) - 0.

Матчи следующего тура пройдут 16 июля.-0-

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