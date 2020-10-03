Футболистки "Немана" разгромили "Днепр" в матче женского чемпионата Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые встречи 18-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них футболистки гродненского "Немана" разгромили в Могилеве местный "Днепр" со счетом 5:0. По два гола в этой встрече забили Екатерина Дудко и Елизавета Сергейчик, еще один мяч в активе Каролины Житко.

Во втором сегодняшнем поединке сыграют главные фавориты - лидер турнира столичное "Динамо-БГУФК" и действующие чемпионки страны футболистки "Минска". Если динамовская дружина добьется победы, то за три тура до финиша станет недосягаема для соперниц и впервые обеспечит себе золотые медали национального первенства.

Еще два матча этого тура пройдут 4 октября. Аутсайдеры чемпионата воспитанницы Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) сыграют на своем поле с "Бобруйчанкой", а обладательницы серебра прошлого национального первенства футболистки столичной "Зоркi-БДУ" встретятся с юниорской сборной Беларуси (U-19).

Турнирное положение: "Динамо-БГУФК" - 51 очко (17 матчей), "Минск" - 42 (17), "Неман" - 34 (18), "Зорка-БДУ" - 29 (17), Беларусь (U-19) - 22 (17), "Бобруйчанка" - 14 (17), "Днепр" - 11 (18), БОЦОР - 0 (17).

Бомбардирскую гонку возглавляет Салимата Симпоре ("Динамо-БГУФК"), забившая 19 мячей.-0-