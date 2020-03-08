Футболистки сборной Беларуси сыграли вничью с румынками в товарищеском матче в Турции

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси провели первый спарринг на предсезонном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Анталии подопечные Юрия Малеева сыграли вничью с командой Румынии - 1:1. На 28-й минуте игры Анастасия-Гражина Щербаченя вывела белорусок вперед, а в середине второй половины встречи румынки сравняли счет.

Следующий контрольный матч женская национальная сборная проведет 10 марта против команды Сербии.

Также в Турции футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) принимают участие в турнире "Средиземноморская жемчужина". В стартовом матче белоруски уступили сверстницам из Словакии со счетом 1:3, а затем взяли верх над командой Северной Ирландии - 2:1. В первой игре в составе белорусской дружины отличилась Надежда Воскобович, а во второй голы забили Диана Бокун и Татьяна Шерешовец.-0-