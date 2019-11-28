Футболисты "Астаны" победили "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных полях Старого Света сегодня проходят матчи предпоследнего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе L казахстанская "Астана", за которую играет белорусский полузащитник Иван Маевский, набрала первые очки, одержав дома волевую викторию над английским клубом "Манчестер Юнайтед" - 2:1. На 10-й минуте встречи капитан гостей Джесси Лингард открыл счет, а во второй половине хозяева сумели не только восстановить равновесие, но и вырвать победу. На 55-й минуте отличился Дмитрий Шомко, а еще через 7 минут защитник гостей Ди'Шон Бернард отправил мяч в свои ворота.

Позже голландский "Алкмар" примет на своей арене сербский "Партизан" из Белграда. Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10 (5), "Алкмар" - 8 (4), "Партизан" - 4 (4), "Астана" - 3 (5).

Футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе одолели на своем поле лидера группы С швейцарский "Базель" с минимальным преимуществом - 1:0. В первом тайме команды редко угрожали воротам, а на 72-й минуте форвард хозяев Ари заработал пенальти и сам реализовал его. В другом сегодняшнем матче аутсайдер турецкий "Трабзонспор" у себя дома уступил испанскому "Хетафе" - 0:1. Положение команд после 5 туров: "Базель" - 10 очков, "Краснодар" - 9, "Хетафе" - 9, "Трабзонспор" - 1.

В квартете Н московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграет у себя дома с болгарским клубом "Лудогорец". Венгерский "Ференцварош", за который выступает белорусский форвард Николай Сигневич, встретится в Будапеште и испанским "Эспаньолом" из Барселоны. Положение команд после четырех игровых дней: "Эспаньол" - 10, "Лудогорец" - 6, "Ференцварош" - 5, ЦСКА - 1.

Киевское "Динамо", выступающее в группе В, сыграет в гостях у шведского "Мальме". В другом поединке швейцарский "Лугано" примет на своем поле датский "Копенгаген". Положение команд: "Копенгаген" - 6, "Динамо" - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" - 2.

В квартете I еще один украинский клуб "Александрия" во Львове встретится с немецким "Вольфсбургом", а французский "Сент-Этьен" примет у себя дома бельгийский "Гент". Положение команд: "Гент" - 8, "Вольфсбург" - 5, "Сент-Этьен" - 3, "Александрия" - 3.

Путевки в 1/16 финала Лиги Европы досрочно завоевали "Базель", испанские "Севилья", "Эспаньол", шотландский "Селтик" из Глазго и "Манчестер Юнайтед".-0-