Футболисты БАТЭ победно стартовали в чемпионате Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовскооо БАТЭ победно стартовали в 29-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны принимали на поле "Борисов-Арены" могилевский "Дняпро" и забили по голу в каждом тайме. На 29-й минуте встречи счет открыл Дмитрий Бага, а на 61-й минуте Максим Скавыш установил окончательный результат - 2:0.

Результаты других встреч стартового тура: "Минск" - "Витебск" - 0:0, "Гомель" - "Неман" (Гродно) - 2:3, "Ислочь" (Минский район) - "Городея" - 2:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Торпедо" (Минск) - 1:0.

Первый тур завершится тремя воскресными матчами - обладатель бронзы стличное "Динамо" на поле ФК "Минск" встретится с гостями из мозырской "Славии", в Жодино "Торпедо-БелАЗ" сыграет с брестским "Динамо", а "Слуцк" у себя дома будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона минским "Энергетиком-БГУ". -0-