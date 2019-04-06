Футболисты БАТЭ разгромили дебютанта высшей лиги "Энергетик-БГУ"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят матчи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них действующие чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ на поле ФК "Минск" разгромили дебютанта элитного дивизиона столичный "Энергетик-БГУ" со счетом 4:0. По два мяча забили капитан борисовчан Игорь Стасевич и новобранец команды Антон Сарока. На старте 29-го национального первенства футболисты БАТЭ выиграли у могилевского клуба "Дняпро" - 2:0.

Позже гродненский "Неман" примет на своем поле серебряного призера прошлого чемпионата солигорский "Шахтер". Обе команды уже имеют в своем активе по 3 очка - гродненцы со счетом 3:2 победили "Гомель", а солигорские футболисты одолели минское "Торпедо" - 1:0.

Гомельчане сыграют в гостях у "Слуцка", а минское "Торпедо" встретится с "Ислочью", которая в первом туре была сильнее "Городеи" - 2:0.

В двух пятничных играх были зафиксированы ничьи: "Минск" - "Динамо" (Минск) - 0:0, "Городея" - "Витебск" - 1:1.

Заключительные поединки второго тура пройдут 7 апреля: "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Динамо" (Брест) - "Дняпро" (Могилев).-0-