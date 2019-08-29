Футболисты БАТЭ сыграют с "Астаной" в плей-офф Лиги Европы

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоятся ответные поединки раунда плей-офф Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примут казахстанскую "Астану" (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" ). Перед чемпионами Беларуси сегодня стоит крайне сложная задача, ведь неделю назад в Нур-Султане они потерпели поражение с крупным счетом 0:3. Теперь, чтобы пробиться в групповой этап Лиги Европы подопечным Алексея Баги нужно побеждать с разницей в 4 мяча. Несмотря на такую сложную задачу, наставник БАТЭ отметил, что футболисты готовы сражаться за победу и выход в групповой раунд ЛЕ. Алексей Бага также сказал, что очень рассчитывает на поддержку болельщиков - это поможет команде добиться успеха.

Встречу в Борисове будет судить бригада шотландских арбитров, которую возглавит Роберт Мэдден.-0-