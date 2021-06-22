Футболисты БАТЭ вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси сегодня проходят стартовые матчи 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие обладатели трофея футболисты борисовского БАТЭ встречались в Ивацевичах с "Барановичами" и одержали победу с разгромным результатом 6:1. Борисовчане пропустили мяч на 2-й минуте и до перерыва не смогли подобрать ключи к воротам соперников. Зато во втором тайме заиграли в полную силу и шесть раз поразили ворота Ильи Пацевича. По два гола в составе победителей забили Илья Василевич и Идрис Нурадин, еще по мячу в свой актив записали Тимофей Шарковский и Дмитрий Бессмертный.

Столичные "Крумкачы" оказали упорное сопротивление гостям из гродненского "Немана" и завершили основное время вничью - 1:1. В дополнительные полчаса этот результат не изменился, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне "Немана" - 5:4.

Позже завершатся еще пять поединков: "Волна" (Пинск) - "Славия" (Мозырь), "Арсенал" (Дзержинск) - "Сморгонь", "Орша" - "Гомель", "Днепр" (Могилев) - "Минск", "Молодечно" - "Энергетик-БГУ" (Минск).

Остальные встречи за выход в 1/8 финала пройдут завтра: "Узда" - "Шахтер" (Солигорск), "Локомотив" (Гомель) - "Ислочь" (Минский район), "Нафтан" (Новополоцк) - "Динамо" (Брест), "Стэнлес" (Пинск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Малорита" - "Слуцк", "Белшина" (Бобруйск) - "Рух" (Брест), "Партизан" (Солигорск) - "Спутник" (Речица), "Лида" - "Динамо" (Минск), "Смолевичи" - "Витебск".

В решающем поединке прошлого розыгрыша БАТЭ в пятый раз завоевал Кубок, победив в Гомеле "Ислочь" со счетом 2:1. По три раза Кубком Беларуси владели минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗа".-0-