Футболисты "Баварии" разгромили киевское "Динамо" в Лиге чемпионов

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мюнхенская "Бавария" одержала вторую крупную победу на старте Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке второго тура предварительной группы Е чемпионы Германии не оставили шансов на успех киевскому "Динамо", победив со счетом 5:0. Голевой дубль в этой встрече оформил лидер атак баварцев Роберт Левадовски. В Лиссабоне португальская "Бенфика" разгромила испанскую "Барселону" - 3:0. В первом туре барселонский клуб с таким же результатом проиграл у себя дома "Баварии". Положение команд после двух игровых дней: "Бавария" - 6 очков, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1, "Барселона" - 0.

Чемпионы России футболисты "Зенита" после стартового поражения в гостях от действующего победителя чемпионской Лиги лондонского "Челси" (0:1) разгромили в Санкт-Петербурге шведский "Мальме" со счетом 4:0. В первом туре соревнований в предварительной группе Н шведский чемпион крупно проиграл на своем поле итальянскому "Ювентусу" (0:3), который затем в Турине одолел "Челси" - 1:0. Положение команд: "Ювентус" - 6, "Челси" - 3, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

Результаты встреч второго тура в остальных группах:

А - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:0, "Лейпциг" (Германия) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:2. Положение команд: "Пари Сен-Жермен" - 4, "Брюгге" - 4, "Манчестер Сити" - 3, "Лейпциг" - 0.

В - "Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:5, "Милан" (Италия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 1:2. Положение команд: "Ливерпуль" - 6, "Атлетико" - 4, "Порту" - 1, "Милан" - 0.

С - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция) - 2:0, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 1:0. Положение команд: "Аякс" - 6, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 0, "Бешикташ" - 0.

D - "Реал" (Мадрид, Испания ) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - 1:2, "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Интер" (Милан, Италия) - 0:0. Положение команд: "Шериф" - 6, "Реал" - 3, "Интер" - 1, "Шахтер" - 1.

F - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - 1:0, "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) - 2:1. Положение команд: "Аталанта" - 4, "Янг Бойз" - 3, "Манчестер Юнайтед" - 3, "Вильярреал" - 1.

G - "Вольфсбург" (Германия) - "Севилья" (Испания) - ..., "Зальцбург" (Австрия) - "Лилль" (Франция) - 2:1. Положение команд: "Зальцбург" - 4, "Севилья" - 2, "Вольфсбург" - 2, "Лилль" - 1.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий "Аякса" Себастьян Алле, забивший 5 мячей.

Поединки 3-го тура Лиги чемпионов пройдут 19 и 20 октября.

Матчи группового этапа завершатся 8 декабря, после чего в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а клубы, занявшие третьи места, продолжат выступление в Лиге Европы. Плей-офф Лиги чемпионов стартует 15 февраля 2022 года, а решающий поединок этого сезона состоится 22 мая в Санкт-Петербурге.-0-