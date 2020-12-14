Футболисты "Баварии" сыграют с "Лацио" в 1/8 финала Лиги чемпионов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка пар 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий победитель главного континентального клубного турнира мюнхенская "Бавария" в борьбе за выход в четвертьфинал дважды встретится с итальянским "Лацио" из Рима.
Финалист прошлого розыгрыша французский "Пари Сен-Жермен" будет соперничать с испанской "Барселоной".
Самый титулованный клуб Старого Света мадридский "Реал", который 13 раз владел Кубком европейских чемпионов, сыграет с итальянской "Аталантой" из Бергамо.
Составы остальных пар 1/8 финала чемпионской Лиги:
"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия);
"Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия);
"Челси" (Лондон, Англия) - "Атдетико" (Мадрид, Испания);
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" (Испания);
"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Турин, Италия).
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16-24 февраля, ответные - на 9-17 марта. Финальный поединок Лиги чемпионов должен состояться 29 мая в Стамбуле.
Также сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.-0-