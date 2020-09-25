Футболисты "Баварии" во второй раз стали обладателями Суперкубка

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" обыграли "Севилью" 2:1 и во второй раз стали обладателями Суперкубка УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме матча, проходившего в Будапеште, соперники обменялись голами. На 13-й минуте аргентинский форвард "Севильи" Лукас Окампос с пенальти открыл счет, а через 20 минут Леон Горецка восстановил паритет. В дальнейшем инициативой владели чемпионы Германии, но до конца основного времени результат не изменился - 1:1. В самом начале дополнительного времени футболисты "Севильи" имели две отличные возможности выйти вперед, но мяч в ворота не попал. А в конце первой половины овертайма баварцы добились успеха, когда после подачи углового удара отличился Хави Мартинес. Этот гол стал победным.

Свой первый Суперкубок "Бавария" завоевала в 2013 году. В минувшем еврокубковом сезоне футболисты этой команды в шестой раз выиграли Лигу чемпионов, а "Севилья" также в шестой раз стала победителем Лиги Европы.

Больше всех европейский Суперкубок завоевывали испанская "Барселона" и итальянский "Милан", у которых по пять трофеев.-0-