Футболисты Беларуси проиграли голландцам в квалификации ЧЕ-2020

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проиграли голландацам со счетом 0:4 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нидерланды – Беларусь - 4:0 (2:0). 21 марта. Роттердам. 50 000 зрителей. Судья - Д.Масса (Италия).

Нидерланды: Силлессен; де Лигт, ван Дейк, Бергвейн, Вейналдум, Бабел (Промес, 59), Депай, де Рон (Преппер, 46), Блинд, Френки де Йонг, Дюмфрис (Тете, 68).

Беларусь: Горбунов; Драгун (Лаптев, 86), Мартынович, Шитов, Поляков, Ковалев (Савицкий 79), Сигневич (Сарока, 63), Путило, Сиваков, Маевский, Стасевич.

Голы: 1:0 - Депай (1), 2:0 - Вейналдум (21), 3:0 - Депай (55, с пенальти), 4:0 - ван Дейк (86).

Предупреждения: де Рон; Драгун, Путило.

Начало встречи с одним из фаворитов группы С белорусы провалили - не прошло и минуты, как хозяева вышли вперед. Отдавая мяч вратарю, грубо ошибся Игорь Шитов, и Мемфис Депай открыл счет. Вскоре гости пришли в себя и провели несколько атак, но успеха они не принесли. Голландцы продолжали контролировать ход игры и на 21-й минуту вновь заставили ошибиться белорусских защитников, после чего Джорджиньо Вейналдум во второй раз поразил ворота Андрея Горбунова. До перерыва белорусские футболисты создали лишь два опасных момента, но удары Станислава Драгуна и Антона Путило цели не достигли. Через 10 минут после старта второго тайма Михаил Сиваков нарушил правила в своей штрафной площади, и Мемфис Депай оформил голевой дубль, четко реализовав пенальти. После этого гола игра надолго успокоилась, лишь ближе к концовке возникло несколько опасных моментов. И если Игорь Стасевич и Павел Савицкий свои шансы не использовали, то капитан "оранжевых" Вирджил ван Дейк сумел отличиться, установив окончательный результат - 4:0.

Свой следующий поединок квалификации Евро-2020 подопечные Игоря Криушенко проведут 24 марта в Белфасте против команды Северной Ирландии. В первом туре североирландцы принимали на своем поле футболистов Эстонии и победили со счетом 2:0. Также в воскресенье голландцы сыграют в Амстердаме с командой Германии.-0-