Футболисты Беларуси стартуют в квалификации Евро-2020 матчем с голландцами

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света стартует отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года. Сборная Беларуси в первом матче квалификационной группы С сегодня сыграет в гостях у команды Нидерландов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские футболисты с 16 марта готовились к началу отбора Евро-2020 в Минске, а 19 марта прибыли в Роттердам. Вечером 20 марта подопечные Игоря Криушенко провели предматчевую тренировку на поле стадиона "Фейеноорд", на котором сегодня будут соперничать с голландцами.

В восьми предыдущих матчах сборная Беларуси дважды побеждала команду Нидерландов и 6 раз уступала. Нынешний отборочный турнир для голландцев особенный. В последние годы они впервые за долгое время не смогли пробиться в финальные стадии двух топ-турниров подряд - Евро-2016 и ЧМ-2018. Год назад "оранжевых" возглавил известный в прошлом защитник Роналд Куман, который значительно омолодил состав. В последнее время команда показывает очень привлекательный футбол. И белорусам сегодня придется приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. По словам Игоря Криушенко, все игроки здоровы и готовы к поединку с одним из фаворитов нашей отборочной группы.

Тренерский штаб белорусской дружины рассчитывает на следующих футболистов:

вратари - Андрей Горбунов ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Андрей Климович ("Шахтер", Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Володько ("Арсенал", Тула, Россия), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Алексей Риос, Захар Волков (оба - БАТЭ, Борисов);

полузащитники - Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все - "Динамо-Брест"), Антон Путило ("Алтай", Измир, Турция), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдова);

нападающие - Николай Сигневич ("Ференцварош", Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Антон Сарока (БАТЭ, Борисов).

Матч белорусских и голландских футболистов будет судить бригада итальянских арбитров, которую возглавит рефери ФИФА Давиде Масса. Игра начнется в 22.45 по белорусскому времени и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

После игры в Роттердаме сборная Беларуси перебазируется в Белфаст, где 24 марта сыграет с командой Северной Ирландии. Североирландцы сегодня примут на своем поле сборную Эстонии. В квалификационной группе С также выступит сборная Германии, которая свой первый поединок проведет 24 марта в Амстердаме против Нидерландов. Немецкие футболисты 20 марта провели в Вольфсбурге товарищеский матч с командой Сербии, завершившийся вничью - 1:1.

По итогам квалификации, которая закончится в ноябре 2019 года, в финальную стадию выйдут по две лучшие сборные из 10 групп. Еще четыре команды будут отобраны в финальную часть континентального первенства в марте 2020 года после решающих матчей Лиги наций УЕФА.

Чемпионат Европы-2020 с участием 24 сборных впервые в истории пройдет на 12 стадионах 12 стран Старого Света. Матч открытия Евро-2020 состоится 12 июня в Риме, а решающий поединок за чемпионский титул будет сыгран 12 июля на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне.-0-