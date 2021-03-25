Футболисты Бельгии и Чехии победили на старте квалификации ЧМ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На европейских футбольных аренах прошли первые встречи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квалификационной группе Е, в которой сыграют белорусские футболисты, состоялись два поединка. В Брюсселе сборная Бельгии одержала волевую викторию над командой Уэльса - 3:1. Пропустив мяч на 10-й минуте после точного удара Харри Уилсона, бельгийцы затем трижды поразили ворота гостей: еще до перерыва отличились Кевин Де Брейне и Торган Азар, а во втором тайме Ромелу Лукаку с пенальти установил окончательный результат этой встречи. Сборная Эстонии в польском Люблине выигрывала у Чехии 1:0, но в итоге потерпела крупное поражение со счетом 2:6. Чешский полузащитник Томаш Соучек трижды поразил ворота эстонцев. Сборная Беларуси стартует в отборочном турнире чемпионата планеты 27 марта на минском стадионе "Динамо" встречей с эстонской дружиной. Затем 30 марта подопечные Михаила Мархеля сыграют в гостях у бельгийцев.

Действующие чемпионы планеты футболисты Франции в Париже не удержали победу над украинцами, завершив встречу вничью - 1:1. В другом поединке группы D сборная Финляндии в Хельсинки сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины - 2:2. В этой группе также сыграют казахстанские футболисты.

В группе А чемпионы Европы португальцы в итальянском Турине одолели азербайджанцев - 1:0. В Белграде футболисты Сербии взяли верх над ирландцами - 3:2. Голевой дубль оформил форвард хозяев поля Александар Митрович. Здесь также выступит команда Люксембурга.

В первом поединке группы G футболисты Турции в Стамбуле обыграли команду Нидерландов со счетом 4:2. Хет-трик в свой актив записал капитан турецкой сборной Бурак Йылмаз. В Риге сборная Латвии уступила черногорцам с результатом 1:2. Голевой дубль на счету форварда гостей Стефана Йоветича. Команда Гибралтара на своем поле крупно проиграла норвежцам - 0:3. В этой встрече дважды отличился Юнас Свенссон.

В группе Н российские футболисты переиграли на выезде мальтийцев с результатом 3:1. В Никосии киприоты разошлись миром со словаками - 0:0. В Любляне словенцы одолели с минимальным преимуществом вице-чемпионов мира хорватов - 1:0.

Сегодня матчи первого тура пройдут в остальных группах:

В - Швеция - Грузия, Испания - Греция.

С - Болгария - Швейцария, Италия - Северная Ирландия.

F - Израиль - Дания, Молдова - Фарерские острова, Шотландия - Австрия.

I - Англия - Сан-Марино, Венгрия - Польша, Андорра - Албания.

J - Германия - Исландия, Лихтенштейн - Армения, Румыния - Северная Македония.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира.

Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов. На прошлом мировом первенстве 2018 года в России сборная Франции выиграла в финале у команды Хорватии со счетом 4:2, а в матче за 3-е место бельгийцы победили англичан - 2:0.-0-