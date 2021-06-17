Футболисты Бельгии вышли в 1/8 финала Евро-2020

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Бельгии стала вторым участником плей-офф чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче второго тура предварительной группы В в Копенгагене бельгийцы одержали волевую викторию над датчанами со счетом 2:1. Встреча началась неожиданно: датчане сразу пошли в атаку большими силами и уже на 2-й минуте Юссуф Поульсен открыл счет. Хозяева продолжали доминировать и напрягать оборону одного из главных фаворитов Евро-2020. Только ближе к окончанию первого тайма бельгийцам благодаря усилиям Ромелу Лукаку удалось отодвинуть игру от своих ворот, но сравнять счет не получилось.

Сразу после перерыва в составе бельгийской сборной появился один из ее лидеров Кевин Де Брейне, который не играл в первом матче. Его выход придал команде новый импульс, и через 10 минут он после сольного прохода Ромелу Лукаку отдал точный пас Торгану Азару, который восстановил равновесие. Еще через 15 минут Кевин Де Брейне и сам отличился, поразив ворота Каспера Шмейхеля отличным ударом с линии штрафной площади. Этот гол стал победным.

В первом туре команда Бельгии разгромила россиян - 3:0, а датчане уступили финнам - 0:1. Вчера российская сборная одолела команду Финляндии со счетом 1:0. Положение команд после двух туров: Бельгия - 6 очков, Россия - 3, Финляндия - 3, Дания - 0.

В первом сегодняшнем поединке футболисты Украины победили в Бухаресте команду Северной Македонии с результатом 2:1. Также сегодня в группе С команда Нидерландов в Амстердаме встретится с Австрией. В первом туре украинцы проиграли нидерландцам со счетом 2:3, а австрийцы победили северомакедонцев - 3:1.

Накануне определился первый участник плей-офф. Им стала сборная Италии, которая одержала вторую викторию, обыграв швейцарцев с крупным счетом 3:0. В первом туре состязаний группы А итальянцы с таким же результатом разгромили команду Турции. Турки вчера уступили Уэльсу со счетом 0:2. Турнирное положение после двух туров: Италия - 6 очков, Уэльс - 4, Швейцария - 1, Турция - 0.

Расклад игр второго тура в остальных квартетах:

Е: Швеция - Словакия (18 июня), Испания - Польша (19 июня);

D: Англия - Шотландия (18 июня), Хорватия - Чехия (19 июня);

F: Венгрия - Франция (19 июня), Португалия - Германия (19 июня).

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими. Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-