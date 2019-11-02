Футболисты "Белшины" и "Смолевичей" вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты бобруйской "Белшины" и "Смолевичей" за три тура до окончания турнира в первой лиге обеспечили себе выход в высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это определилось после того, как сегодня "Смолевичи" на своем поле сыграли вничью с брестским клубом "Рух" - 0:0. Футболисты "Белшины" уступили в Бобруйске новополоцкому "Нафтану" со счетом 1:3, но, несмотря на это, стали недосягаемы для преследователей, как и "Смолевичи".

Положение в группе лидеров первой лиги: "Смолевичи" - 60 очков (26 матчей), "Белшина" - 59 (25), "Рух" - 49 (25), "Локомотив" (Гомель) - 49 (25), "Спутник" (Речица) - 44 (25).

Футболисты "Смолевичей" играли в элитном дивизионе в 2018 году, "Белшина" покинула высшую лигу чемпионата Беларуси в 2016 году и теперь вернулась в число лучших команд страны.-0-