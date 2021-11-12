Футболисты Бразилии завоевали путевку в финал чемпионата мира 2022 года

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Бразилии за пять туров до финиша отборочного турнира на южноамериканском континенте завоевали путевку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью бразильцы в матче 12-го тура квалификации победили в Сан-Паулу команду Колумбии с минимальным перевесом в счете - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник французского "Лиона" Лукас Пакета, отличившийся на 72-й минуте игры после точной передачи Неймара из "Пари Сен-Жермен". Это 11-я виктория пятикратных чемпионов планеты в 12 поединках нынешнего отборочного цикла при одной ничьей. Бразильцы набрали 34 очка и обеспечили себе один из четырех прямых пропусков от Южной Америки. На второй позиции сборная Аргентины, у которой 25 очков после 11 встреч, третьими идут футболисты Эквадора, набравшие 20 баллов в 13 играх, по 16 очков имеют команды Чили, Колумбии и Уругвая. Южноамериканские сборные получат 4 прямые путевки, а команда, которая финиширует на пятом месте, продолжит борьбу в стыковых поединках с представителем другого континента.

В Европе уже известны два финалиста мирового первенства. Первым стали футболисты Дании, которые выиграли все 8 поединков в квалификационной группе F, забив 27 мячей и не пропустив ни одного в свои ворота. Сегодня в матче 9-го тура датчане примут в Копенгагене команду Фарерских островов. Австрийцы в Клагенфурте встретятся с израильтянами, а в Кишиневе сборная Молдовы сыграет с командой Шотландии. Положение команд после восьми игровых дней: Дания - 24 очка, Шотландия - 17, Израиль - 13, Австрия - 10, Фарерские острова - 4, Молдова - 1.

Сборная Германии, выступающая в группе J, также может заказывать билеты в Катар. Вчера в матче 9-го тура немцы разгромили в Вольфсбурге гостей из Лихтенштейна с результатом 9:0. В Ереване армяне крупно проиграли команде Северной Македонии - 0:5, а в Бухаресте румыны и исландцы не выявили победителя - ничья 0:0. Положение команд после 9 туров: Германия - 24, Северная Македония - 15, Румыния - 14, Армения - 12, Исландия - 9, Лихтенштейн - 1.

Футболисты сборной Беларуси свой последний поединок в квалификационной группе Е проведут 13 ноября в Кардиффе против команды Уэльса. В первом круге соревнований белорусы уступили валлийцам в Казани со счетом 2:3. Подопечные Георгия Кондратьева уже потеряли все шансы выйти из группы, а футболисты Уэльса продолжают борьбу за выход в финальную стадию мирового первенства. Также в субботу лидеры этого квинтета бельгийцы примут в Брюсселе эстонцев и в случае победы гарантируют себе выход в финал чемпионата мира. Положение команд в группе Е сейчас таково: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 11 (7), Уэльс - 11 (6), Эстония - 4 (6), Беларусь - 3 (7).

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира. Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов.-0-