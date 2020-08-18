Футболисты брестского "Динамо" сыграют с "Астаной" в квалификации Лиги чемпионов

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" сегодня проведут дебютный матч в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого квалификационного раунда чемпионы Беларуси на поле ОСК "Брестский" встретятся с лучшей командой Казахстана "Астаной" из Нур-Султана (начало в 21.00, прямая трансляция на телеканале ОНТ). Встречу, которая в связи с коронавирусом пройдет без зрителей, будет судить бригада сербских арбитров, возглавит ее Новак Симович. Его ассистентами станут Неманья Петрович и Никола Джорович, резервный судья - Ненад Минакович.

В случае успеха брестские динамовцы во втором круге квалификации чемпионской Лиги встретятся с победителем завтрашнего матча "Конас Куэй" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина).

Также сегодня состоятся еще четыре встречи квалификации ЛЧ: "Карабах" (Азербайджан) - "Силекс" (Северная Македония), "Легия" (Польша) - "Линфилд" (Северная Ирландия), "Селтик" (Шотландия) - "Рейкьявик" (Исландия), "Црвена Звезда" (Сербия) - "Европа" (Гибралтар).-0-